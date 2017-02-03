工商團體：盼林美珠更宏觀 以台灣經濟發展為重
2017-02-03 20:32
〔記者羅倩宜／台北報導〕勞動部長換將，工商團體寄予厚望。工總表示，林美珠是少數非工運出身的勞動部長，應可更客觀處理勞資問題，盼盡快提一例一休配套，如放寬加班彈性。商總則期待林可針對加班費計算方式重新檢討，並提高每月加班上限至54小時。
工總理事長蔡練生表示，過去幾屆勞動部長或勞委會主委，除陳雄文外，大多為工運出身，因此很多問題偏向勞工。「但偏向勞工不一定真正對勞工有幫助，而必須更宏觀，把經濟的餅做大，勞工才能真正受惠。」
工總指出，當初政府組織改造，工商界就很反對把勞委會改成勞動部，建議應該要定義為「人力資源部」才對。事實證明，幾位工運出身的主委或部長，只是一味爭取勞工權益，較少思考如何滿足經濟發展所需的人力，如何提升勞工素質。
蔡練生認為，過去沒有低薪問題，是近幾年經濟不好才出現低薪。「餅沒做大，大家才會愈搶愈兇。」他説，林美珠並非勞運出身，且在公務部門歷練豐富，協調能力強，建議她上任後的當務之急是提出一例一休的配套。
「尤其是加班彈性應該放寬。」工總表示，加班費提高，僱主還可咬牙吸收；但諸如七休一及加班時數上限等規定，讓資方找不到人力、勞方無法加班而收入減少；應盡快訂出配套來彌補。
商總理事長賴正鎰表示，期待林美珠上任後，不要製造勞資對立，而應和各部會充份協調， 一起把經濟環境搞好。「台灣的勞工福利想學歐洲，但我們的國民所得只有歐美的一半，這種強制作法對整體經濟的壓力會過大。」商總建議，勞基法現行加班一小時算四小時應重新檢討，每月加班上限46小時也應放寬。
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