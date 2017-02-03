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華碩遭歐盟指控壟斷 公平會：正在了解當中

外電報導，歐盟執委會的反壟斷部門，將針對台灣華碩等業者展開反壟斷調查，以釐清業者是否涉及限制轉售價格。（資料照，記者李秋明攝）

2017-02-03  19:05

〔記者廖千瑩／台北報導〕外電報導，歐盟執委會的反壟斷部門，將針對台灣華碩等業者展開反壟斷調查，以釐清業者是否涉及限制轉售價格，一旦歐盟認定違法，罰款將上看營收的10%，以2015年華碩營收為4723億元台幣來看，罰鍰恐高達470億元。

公平會今天已介入了解此案，公平會副主委彭紹瑾表示，初步了解歐盟執委會反壟斷部門是針對華碩等業者是否限制轉售價格、或限制網路零售商自行訂價等二方向在追查，公平會也正在釐清華碩是否有涉及違反歐盟競爭法。

至於台灣方面是否也會進一步立案調查，彭紹瑾說，得先等了解狀況之後再說。

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