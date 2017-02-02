威力彩頭獎摃龜、今彩539頭獎開出兩注！

2017-02-02 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月2日）開獎的第106000010期威力彩，頭獎摃龜，第106000028期今彩539頭獎，頭獎開出2注，開出頭獎的分別是位於彰化縣永靖鄉永南村西門路69號1樓的「立偉投注站」和位於新北市新莊區公園路41號1樓的「鑫鑫發彩券行」。

第106000010期威力彩中獎號碼為：第1區「01、09、10、20、30、37」，第2區「03」。頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得3708萬4588元，參獎共28注獲得，每注可得15萬元，肆獎共176注獲得，每注可得2萬元，伍獎共939注獲得，每注可得4000元，陸獎共6864注獲得，每注可得800元，柒獎共1萬2038注獲得，每注可得400元，捌獎共6萬4121注獲得，每注可得200元，玖獎共8萬5506注獲得，每注可得100元，普獎共14萬1692注獲得，每注可得100元。

第106000028期今彩539中獎號碼為「04、05、20、30、32」頭獎共2注獲得，每注可得800萬元，貳獎共303注獲得，每注可得2萬元，參獎共9834注獲得，每注可得300元，肆獎共9萬9219注獲得，每注可獲得50元。

第106000010期38樂合彩中獎號碼為「01、09、10、20、30、37」，五合1注中獎，可得115萬元，四合共8注中獎，每注可得6萬7500元，三合共289注中獎，每注可得5750元，二合共3351注中獎，每注可得750元。

第106000028期39樂合彩中獎號碼為「04、05、20、30、32」，四合6注中獎，每注可獲得21萬2500元。三合共382注中獎，每注可得1萬1250元，二合共1萬651注中獎，每注可得1125元。

第106000022期3星彩中獎號碼為「162」，正彩共45注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000022期4星彩中獎號碼為「9673」，正彩共9注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」