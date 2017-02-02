雞年匯市暴衝 新台幣狂飆19個月新高
2017-02-02 16:11
〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年匯市開紅盤！受到農曆春節國際美元回檔影響，新台幣匯率今天開高走高，午盤過後升勢擴大，最高一度飆漲3.4角至31.02元價位，試圖挑戰31元大關。
新台幣終場勁揚2.59角，以31.101元兌1美元作收，創19個月新高，台北外匯經紀公司成交量為6.87億美元。
新台幣今以31.250元開出，最高31.020元、最低31.250元，終場收31.101元。
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