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雞年匯市暴衝 新台幣狂飆19個月新高

2017-02-02  16:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年匯市開紅盤！受到農曆春節國際美元回檔影響，新台幣匯率今天開高走高，午盤過後升勢擴大，最高一度飆漲3.4角至31.02元價位，試圖挑戰31元大關。

新台幣終場勁揚2.59角，以31.101元兌1美元作收，創19個月新高，台北外匯經紀公司成交量為6.87億美元。

新台幣今以31.250元開出，最高31.020元、最低31.250元，終場收31.101元。

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  • 雞年匯市開紅盤！受到農曆春節國際美元回檔影響，新台幣匯率今天開高走高，午盤過後升勢擴大，最高一度飆漲3.4角至31.02元價位，試圖挑戰31元大關。（資料照，記者李靚慧攝）

    雞年匯市開紅盤！受到農曆春節國際美元回檔影響，新台幣匯率今天開高走高，午盤過後升勢擴大，最高一度飆漲3.4角至31.02元價位，試圖挑戰31元大關。（資料照，記者李靚慧攝）

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