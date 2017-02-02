處份興航飛機 債權銀行：2月中旬開標

復興航空無預警停飛及宣布解散，債權銀行預定在 2月中旬處分興航飛機。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-02 13:39

〔記者盧冠誠／台北報導〕復興航空去年11月無預警宣布解散，為清償銀行債權，目前正進行擔保品飛機的拍賣程序，一位銀行團成員透露，大概2月中旬會開標，價格應該還不錯，部分銀行最終甚至不會有損失。

據了解，現階段拍賣程序還算順利，但若2月底飛機仍未拍出，債權銀行就會自己來賣，興航也必須把相關文件交給銀行團。

債權銀行主管表示，飛機買家非常重視相關文件，特別是維修及飛行紀錄表，來判斷其適航性，而這些文件都在興航手上，銀行團若拿不到，就無法順利拍賣。