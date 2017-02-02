王欣儀亂爆張忠謀重傷 謝金河：投資人可能求償
2017-02-02 10:30
台積電董事長張忠謀證實無恙。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王欣儀在臉書爆料，台積電董事長張忠謀摔重傷，引發震撼，但事實證明，張忠謀只是輕微擦傷，但這事件成為全球關注焦點新聞之一，財信傳媒董事長謝金河指出，「這則消息可能造成台積電股價大跌，受到損失的投資人可能向王議員求償」。
台積電市值達到 4.7兆元，張忠謀身為台積電精神領袖，一舉一動都受到關注，謝金河在臉書指出，王欣儀「可能為了求表現，卻造成台積電公司與家屬很大的困擾。所幸過年台股休市，否則，這則消息可能造成台積電股價大跌，受到損失的投資人可能向王議員求償」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 經典賽》先發9人224轟… 美國恐怖打線搶先曝光
- 比Kobe還狂！他的怪姓名讓人難以相信
- 杜特蒂令軍隊 清洗警界無賴
- 魏少主場大戰公牛 今日賽事預告與轉播
- 打擊極端伊斯蘭 外媒爆川普將推新計畫
- 魷魚皮不浪費！提煉成抗炎劑
- NBA》三分球搞怪王 楊恩受邀三分球大賽
- 宜縣教育處長 原北市中正高中校長簡菲莉宣誓上任
- 命運每況愈下 詹惟中：66歲面臨生死關卡
- 美肉彈女主持電玩實況 搓奶玩鮑超淫蕩！
- 在馬路上遇到這1隻 騎士當場嚇傻
- 企鵝雪地散步不稀奇 來看山羊散步吧
- 自由廣場》「發紅包」的民主退步現象
- 氣到檢舉男友染毒 見他上銬反而崩潰
- 亞洲合唱團主唱約翰威頓病逝
- 自由廣場》賴市長 請讓老人家安心步行
- 行政院新春團拜 這位首長沒來引發揣測
- 最國際化大學 台大清大上榜
- 年節剛過即預告「大戰將開打」 網友嗆爆李來希！
- 《健康充電站》大腸癌醫學講座
- 顧立雄函詢黨產 馬、洪有回信 朱未回
- 探子迷途警送回 獨居嬤噙淚感恩
- 美參院通過提勒森國務卿任命案
- 瀕絕露脊鼠海豚 石門擱淺死亡
- 《謠言終結站》避孕藥可緩解經痛？ 用藥不慎恐致命
- 問鼎百里侯 立委勤拜年試水溫
- 經典賽》兄弟首度攜手 國輝國龍拚了
- 司改國是會議 審檢辯代表1/2票選
- 故事》餃子成為日本國民美食之因：在日本懷念滿州的味道
- 馬刺打怪成功 魏少末節抱蛋
- 男士保養草本香 抗增齡臭
- 都曾待工地謀生 鼓鼓認親李英宏
- 政府幫貪官減刑 羅馬尼亞人民怒了
- 妻小被爆領乾薪 重創費雍總統路
- 〈松山霞海城隍廟〉抽財運「下下籤」 今年恐不景氣
- 林昶佐：台灣獎學金 助西藏難民
- 美國總統若想在白宮炒飯 原來有這些暗號...
- 興農八壯士重生 林其緯：這是好事
- 右腳掌傷未癒 大谷不投球
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：王欣儀亂爆張忠謀重傷 謝金河：投資人可能求償
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分