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王欣儀亂爆張忠謀重傷 謝金河：投資人可能求償

台積電董事長張忠謀證實無恙。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-02  10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王欣儀在臉書爆料，台積電董事長張忠謀摔重傷，引發震撼，但事實證明，張忠謀只是輕微擦傷，但這事件成為全球關注焦點新聞之一，財信傳媒董事長謝金河指出，「這則消息可能造成台積電股價大跌，受到損失的投資人可能向王議員求償」。

台積電市值達到 4.7兆元，張忠謀身為台積電精神領袖，一舉一動都受到關注，謝金河在臉書指出，王欣儀「可能為了求表現，卻造成台積電公司與家屬很大的困擾。所幸過年台股休市，否則，這則消息可能造成台積電股價大跌，受到損失的投資人可能向王議員求償」。

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