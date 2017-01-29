1/29大年初二 大樂透、春節大紅包獎號看這裡…
2017-01-29 20:42
大樂透獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕今（1月29日）大樂透、百萬春節大紅包等開獎獎號公布：
大樂透：03、08、09、12、14、22，特別號：46。
49樂合彩：03、08、09、12、14、22。
大樂透春節大紅包：05、07、11、16、22、31、36、40、42、43。
「春節大紅包」對獎方式：
10中6即中獎：加開「春節大紅包」獎項之各期大樂透，每期均加開10個春節大紅包獎號，購券者只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個，即為中獎。
每期均有210組中獎機會：購券者的6個選號對中當期10個春節大紅包獎號中任6個，共有210組可能的對中情形，各組總獎金皆為100萬元，由該組所有中獎注數均分。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
大樂透春節大紅包獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）
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