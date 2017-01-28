1/28大年初一 大樂透、大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-28 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今（1月28日）大樂透、大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：01、19、20、25、30、32，特別號：02。
49樂合彩：01、19、20、25、30、32。
大樂透春節大紅包：06、08、17、28、31、33、34、38、41、46。
大福彩：01、16、19、28、33、35、36，特別號18。
今彩539：07、08、10、29、39。
39樂合彩：07、08、10、29、39。
3星彩：138。
4星彩：4556。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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