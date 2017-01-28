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1/28大年初一 大樂透、大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-28  20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月28日）大樂透、大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：01、19、20、25、30、32，特別號：02。

49樂合彩：01、19、20、25、30、32。

大樂透春節大紅包：06、08、17、28、31、33、34、38、41、46。

大福彩：01、16、19、28、33、35、36，特別號18。

今彩539：07、08、10、29、39。

39樂合彩：07、08、10、29、39。

3星彩：138。

4星彩：4556。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

    大樂透獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

  • 大樂透春節大紅包獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

    大樂透春節大紅包獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

  • 今彩539獎號。（自東森財經新聞YouTube）

    今彩539獎號。（自東森財經新聞YouTube）

  • 三星彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

    三星彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

  • 四星彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

    四星彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

  • 大福彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

    大福彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

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