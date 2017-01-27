東芝分拆晶片部門 日媒爆郭台銘有意收購股權
2017-01-27 16:27
日本晶片及半導體大廠東芝（Toshiba）宣布，晶片部門將分拆為獨立公司並出售部分股權，傳出郭台銘有意收購。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕日本晶片及半導體大廠東芝（Toshiba）今日宣布，在3月底前會將晶片部門分拆為獨立公司，並對外出售部分股權，藉此得到資金的挹注。有日媒指出，先前購買日本家電大廠夏普的鴻海董事長郭台銘，對於東芝晶片有顯著的興趣。
據《東洋經濟》報導，鴻海對於東芝的半導體和8K影像技術相當關注，渴求得到8K影像的核心內容，藉此生產出能播放超高畫質影片的電視機。
而鴻海公司本身雖然沒有生產半導體，但不久前收購的夏普在廣島有半導體工廠，因此若能插足東芝，將可擴大鴻海之後的發展。
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