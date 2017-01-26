政院拼經濟 主計長：今年經濟成長謹慎樂觀

2017-01-26 12:32

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於經濟不景氣，行政院持續推動擴大公共建設支出與國營事業新增計劃以提振景氣，主計長朱澤民今天在行政院院會後受訪表示，今年經濟成長「謹慎樂觀」，他強調，政府拼經濟重點不在於增加多少預算，而是預算的執行率。

據了解，國發會預估今年經濟成長率可望逾1.87％，朱澤民說，去年已有1.4％的經濟成長率，最近2季，也就是去年第3季與第4季的經濟成長率，我們都比新加坡好，主要是因民間看好台灣的經濟成長。

朱澤民說，最近外銷訂單、出口與進口值等數據都顯示增加，尤其資本設備的進口，去年第四季成長30％，資本設備的進口成長的話，長期是有利的，外銷訂單在去年第1與第2季，都是負成長，現在已轉正，由此已可看出民間的力量。

朱澤民強調，政府拼經濟，是加速相關預算的執行率，重點不在於增加多少預算，爭取一堆預算但沒有執行，是沒有用的，重要的是執行率，他盯預算執行率，每個月都親交各部會首長，至於為何要親交首長？他坦言，因為承辦人都簽結，沒有交給長官看。

立法院已通過今年度中央政府總預算案，行政院長林全今天主持行政院院會時表示，有關這次總預算案審查，其中在通案刪減部分，鑑於往年很多部會透過立法院各委員，要求以特別方式排除在通案刪減之外，容易造成各部會角力，以及通案刪減經費落於其他部會的現象，但這次在行政院與立法院執政黨團溝通後，一律不接受各部會排除在外的要求。

林全說，因為行政院是一個團隊，希望未來能夠建立制度，亦即部會預算遭通案刪減有推動執行困難，應先與主計總處聯繫，使其有所調解，並能接受通案刪減的標準。若各部會有特別情況，行政院也會單獨斟酌處理，但務必要在院內處理，期盼從今年起建立此一制度，以使行政團隊紀律更嚴明。