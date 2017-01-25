南亞科去年大賺237億 每股盈餘8.66元
〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科 （ 2408）今公佈去年第四季與去年財報，受惠賣華亞科持股與DRAM價格上漲，第四季單季稅後淨利歸屬於母公司業主為200.62億元，淨利率165.9%，季增152.2個百分點，每股盈餘為7.33元，創單季獲利新高。全年稅後淨利歸屬於母公司業主為237.09億元，淨利率57%，每股盈餘為8.66元。
南亞科第四季營收為120.96億元，季增18.5%；營業毛利為37.67億元，毛利率31.1%；營業利益25.7億元，營業利益率21.2%，季增4.5個百分點；營業外收支主要來自採權益法認列華亞科獲利約為4.77億元、匯兌盈利約4.8億元、華亞科股份轉換稅前處分利益200.45億元及出售華亞科股票基本稅額13.35億元、另認列資產減損11.6億元；稅後淨利歸屬於母公司業主為200.62億元，淨利率165.9%，季增152.2個百分點；單季每股盈餘為7.33元（每股盈餘依加權平均流通在外股數27.48億股計算）。
南亞科去年全年營收為416.31億元，較去年同期減少5.1%；出貨量年成長20.3%，DRAM平均售價減少22.1%；營業淨利為85.53億元，營業淨利率20.5%；營業外收支認列收入171.6億元，所得稅費用19.96億元及權益法認列華亞科虧損約為1.45億元；稅後淨利歸屬於母公司業主為237.09億元，淨利率57%，每股盈餘8.66元（每股盈餘依加權平均流通在外股數27.37億股計算）。
南亞科表示，投資美光私募股57,780,138股，每股價格為17.29美元，交易總金額約新台幣314.6億元，約佔美光持股比例為5.26%，12月31日美光收盤價21.92美元，帳列備供出售金融資產，未實現利益額約新台幣94.26億元。截至2016年12月31日，每股淨值為新台幣31.71元。
南亞科去年資本支出為223.35億元，今年資本支出尚未完成估算。
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標題：南亞科去年大賺237億 每股盈餘8.66元
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