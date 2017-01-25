全球最大離岸風電廠丹能 投資上緯海洋風電

2017-01-25 09:06

〔記者黃佩君／台北報導〕全球最大離岸風電廠丹能風力（DONG Energy）今宣布與上緯投控簽署合作協議，投資旗下海洋風電35％股份，未來丹能擁有35％股份，上緯控股新能源部門分持15％，其餘50％由麥格理資本持有。上緯去年在苗栗外海豎起2座風機，為全台離岸風電首例，本次投資也為外資與台風電廠商聯手先聲。

丹能表示，本交易尚待歐盟以及經濟部投審會通過。未來海洋風電將隸屬3方，丹能擁有35％股份，提供風場開發顧問諮詢服務；上緯控股新能源部門分持15％，繼續主導風場開發與興建；其餘50％由麥格理資本持有，將與兩造緊密合作，確保海洋風電項目能順利完成。

丹能表示，海洋風電開發計畫位於苗栗縣西北方海岸約3公里處，分為兩階段開發：第一階段架設兩座風機、裝置容量為8MW，已於2016年10月完成裝機；第二階段預計於2019年建設120MW裝置容量，仍待最終投資決定。丹能風力執行副總裁暨執行長Samuel Leupold表示：「這項協議象徵丹能深耕台灣的決心，致力與政府共同推動離岸風力。丹能擁有超過25年的離岸風力開發經驗，結合上緯的在地專業及麥格理於綠能領域的實績，能建立起堅強的夥伴關係，齊力執行計畫。」

丹能風力、上緯、麥格理三強聯手集結設計、投資、工程、採購和建造、運營和維護及融資等專業與資源，協力打造台灣首座商用規模離岸風電項目，為台灣離岸風電產業樹立標竿。上緯集團董事長兼執行長蔡朝陽表示「很高興丹能風力和麥格理資本加入海洋風電，此卓越的夥伴關係將有助於項目的進展。」

麥格理資本亞洲及中東區主席Hajir Naghdy則說：「我們看見台灣在離岸風力領域的龐大機會，很高興能與全球離岸風電產業先驅領導者丹能風力及台灣領先的離岸風電開發商上緯合作。」

丹能除本次投資海洋風電外，日前也宣布開發彰化外海的4座離岸風場，裝置規模至少可達2GW，初步計劃於2021至2024年間開始興建，仍待環境評估結果及最終投資決定確認。

丹能風力亞太區總經理暨台灣區董事長柏森文Matthias Bausenwein表示，離岸風電將是台灣未來能源組合的關鍵，而海洋風電是台灣離岸風電成功部署的重要里程碑，我們很高興為其實現作出貢獻，並引進丹能風力作為全球市場領導者的成功經驗。這個項目將讓丹能風力快速學習於新市場中開發、興建與營運之經驗，運用於台灣其他項目及亞洲市場。