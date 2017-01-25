全球最大離岸風電廠丹能 投資上緯海洋風電
〔記者黃佩君／台北報導〕全球最大離岸風電廠丹能風力（DONG Energy）今宣布與上緯投控簽署合作協議，投資旗下海洋風電35％股份，未來丹能擁有35％股份，上緯控股新能源部門分持15％，其餘50％由麥格理資本持有。上緯去年在苗栗外海豎起2座風機，為全台離岸風電首例，本次投資也為外資與台風電廠商聯手先聲。
丹能表示，本交易尚待歐盟以及經濟部投審會通過。未來海洋風電將隸屬3方，丹能擁有35％股份，提供風場開發顧問諮詢服務；上緯控股新能源部門分持15％，繼續主導風場開發與興建；其餘50％由麥格理資本持有，將與兩造緊密合作，確保海洋風電項目能順利完成。
丹能表示，海洋風電開發計畫位於苗栗縣西北方海岸約3公里處，分為兩階段開發：第一階段架設兩座風機、裝置容量為8MW，已於2016年10月完成裝機；第二階段預計於2019年建設120MW裝置容量，仍待最終投資決定。丹能風力執行副總裁暨執行長Samuel Leupold表示：「這項協議象徵丹能深耕台灣的決心，致力與政府共同推動離岸風力。丹能擁有超過25年的離岸風力開發經驗，結合上緯的在地專業及麥格理於綠能領域的實績，能建立起堅強的夥伴關係，齊力執行計畫。」
丹能風力、上緯、麥格理三強聯手集結設計、投資、工程、採購和建造、運營和維護及融資等專業與資源，協力打造台灣首座商用規模離岸風電項目，為台灣離岸風電產業樹立標竿。上緯集團董事長兼執行長蔡朝陽表示「很高興丹能風力和麥格理資本加入海洋風電，此卓越的夥伴關係將有助於項目的進展。」
麥格理資本亞洲及中東區主席Hajir Naghdy則說：「我們看見台灣在離岸風力領域的龐大機會，很高興能與全球離岸風電產業先驅領導者丹能風力及台灣領先的離岸風電開發商上緯合作。」
丹能除本次投資海洋風電外，日前也宣布開發彰化外海的4座離岸風場，裝置規模至少可達2GW，初步計劃於2021至2024年間開始興建，仍待環境評估結果及最終投資決定確認。
丹能風力亞太區總經理暨台灣區董事長柏森文Matthias Bausenwein表示，離岸風電將是台灣未來能源組合的關鍵，而海洋風電是台灣離岸風電成功部署的重要里程碑，我們很高興為其實現作出貢獻，並引進丹能風力作為全球市場領導者的成功經驗。這個項目將讓丹能風力快速學習於新市場中開發、興建與營運之經驗，運用於台灣其他項目及亞洲市場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 有照片為證！ 李秀環控訴童仲彥家暴、外遇
- 清晨4-6點嘿咻 溫差大血管收縮劇烈
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- NBA》一甩受傷陰霾 林書豪率舞獅與球迷團聚賀新年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei to bolster Asia-Pacfic links amid TPP fallout
- 英超》兵工廠中場札卡 紅牌後隔天在機場惹麻煩
- 李秀環反控童仲彥家暴 管碧玲：若屬實，開除黨籍
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃
- 網友評比全球海軍前10強 台灣榮登第10名
- 台灣女網賽 史托瑟獲外卡
- Note 7退換貨 延至4月底─三星保證受災戶享購機優惠 台灣全球獨有補償包膜保護貼
- 徒步環島卻被嗆「騙吃騙喝」 櫻花妹在臉書道歉
- 《中英對照讀新聞》German foreign minister︰troubled times ahead 德國外長：動盪在即
- Apple精選創意 App 賀歲電影限時優惠2折起
- 宮廟作賭間 抽頭金投功德箱洗錢
- 美退TPP 亞洲再平衡生變 中國搶當老大 日澳紐聯防
- 雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於...
- 范逸臣同框田中千繪零互動 海角幫力挺魏德聖 兩人刻意避嫌
- 高雄燈會「大港花火秀」 14個最佳賞區
- 鳳一戶所今、明2天送手工香皂 年後贈送元宵提燈
- NBA》「幹籃哥」傷癒返航 補籃爆扣宣告回歸（影音）
- 土壤液化補助 將可達八百戶
- 吳敦義 堅走馬兩岸路線
- 〈大雞大利迎新年〉4-4 法式甜蜜浪漫年
- 童仲彥被爆毆妻 段宜康：習慣施暴屬異常人格
- 白宮發言人史派瑟 承諾絕不說謊
- 北藝中心清算 理成營造欠市府逾4億
- 英最高院裁定 脫歐應交國會啟動
- 車站車廂座椅 處處可見紫色
- 嫩妻產子 61歲梅伯9度當爸
- 日防衛省首顆通訊衛星 成功升空
- 關西淨水場上游 被偷倒不明廢液
- 不服輸 川普堅稱：總統大選有300至500萬人非法投票
- 目睹大頭鰱摔3次 林佳龍悲憫：讓牠休息一下吧！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors seek maximum jail term in XPEC fraud case
- 17歲少女烙人談判 2男遭砍傷
- 先混到董事長 再變賣土方填廢物
- 田馥甄農三代 享受鄉間味
標題：全球最大離岸風電廠丹能 投資上緯海洋風電
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email