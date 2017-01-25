川普簽命令 加速基石XL達科他油管計畫
〔中央社〕美國總統川普今天簽署行政命令，加速推動「基石XL」（Keystone XL）和達科他輸油管（Dakota Access Pipeline）計畫，並表示在美國興建的輸油管應該使用美國生產的鋼鐵。
川普也簽署加速環保審查和批准高度優先基礎建設計畫的行政命令，做為他重建美國機場、道路和橋樑行動的一環。
英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）和路透社報導，川普告訴記者：「我們將重新談判基石XL計畫的一些條件。如果他們同意，我們將研究如何建造這條輸油管－－好多工作，2萬8000個工作機會，偉大的營建工作。」
他表示，達科他輸油管計畫將「遵守我們所談判出的條件」。
川普說，他的這項輸油管行政命令「將使許多鋼鐵工人重新獲得工作」。
「我們非常堅持，如果要在美國興建輸油管，管子應該在美國製造。」
基石XL計畫是橫跨美國和加拿大的待建輸油管，長2700公里。這項計畫引發環保人士強烈反對。
川普10月底在造勢時大讚基石XL計畫，表示「我們將批准基石XL油管等能源基礎建設計畫，和更多計畫」。川普將這項計畫列入上任100天首要任務，表示這能「提供很多工作，帶來很多好事」。
達科他輸油管計畫是在美國興建地下輸油管的工程，橫跨4州，長1886公里，耗資38億美元。
在北達科他州的工程，引發眾多美國原住民以及環保人士和名流抗議。他們主張，這項工程會破壞水源與原住民聖地。這段工程去年12月已遭美國聯邦政府否決。
熱中政治的奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）去年底曾懇求總統當選人川普支持北達科他州原住民拒絕建造油管的抗爭行動。
電影「分歧者」（Divergent）年輕女星雪琳伍德莉（Shailene Woodley）也曾聲援在北達科他州示威反對興建油管的活躍人士。
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標題：川普簽命令 加速基石XL達科他油管計畫
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