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不理會英最高法院脫歐裁決 歐股多收高

2017-01-25  02:00

〔中央社〕投資人不理會英國最高法院今天裁決英國政府必須先取得國會同意，才能正式展開脫離歐洲聯盟的談判，大多數歐洲股市今天收高。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數下挫0.01%，以7150.34點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚0.4%，收在11594.94點。

巴黎CAC 40指數上揚0.2%，收4830.03點。

最高法院院長廖柏嘉（David Neuberger）在倫敦法庭上宣布：「最高法院裁決政府不能在未取得國會授權下，啟動（歐盟里斯本條約）第50條。」

他說，11位法官多數決同意，退出歐盟意味必須修改英國法律，因此必須諮詢國會。

但他說，蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯的議員無權置喙，此裁決衝擊蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon），施特金主張，因為蘇格蘭投票支持留在歐盟，不應「違反其意願」跟隨退出。

北愛爾蘭也投票反對脫離歐盟。

檢察總長萊特（Jeremy Wright）說，政府感到「失望」，但這項裁決在普遍預料中，早已著手草擬法案，以符合首相梅伊（Theresa May）的脫歐時間表。

梅伊先前說，計畫3月底前，啟動歐盟里斯本條約第50條。英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）預計今天稍晚對國會議員演說，說明細節。

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