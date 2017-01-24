富邦媒去年營收創新高 全年EPS為8.45元
〔記者卓怡君／台北報導〕富邦媒（8454）今日公告去年財報，受惠於網購B to C成長率優於市場，去年第4季營收達76.2億元，EBITDA為3.37億元，較去年同期增加20.9%，EBITDA獲利率為4.4%，單季每股盈餘（EPS）2.07元，年增13%，去年全年合併營收280.8億元，創下歷年新高紀錄，年增9.5%，合併稅前純益14.1億元，歸屬於母公司業主稅後純益11.8億元，EPS為8.45元。
富邦媒總經理林啟峰近年持續優化momo電子商務與電視購物，去年營收創下歷史新高，外資看好富邦媒今年有機會成為台灣B2C電子商務龍頭，富邦媒旗下momo通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，其中以購物網營收最大，佔總營收佔比的73.3%，每年並以兩位數%成長，去年整合網路與電視通路資源，從商品面、銷售面、行銷面及營運面進行雙向操作，創新的通路營運模式概念，成功推動營收創下歷年新高。
此外，富邦媒表示，不斷引進國內外大型品牌商品，及與供應商共同開發具特色的獨家產品，創造新的消費趨勢與話題；行動購物方面，不僅持續優化手機購物介面及流程機制，更同時強化影音視頻應用，目前旗下行動購物的業績佔比已佔通路業績逾45%。在提升服務端機制上，推出進階之搜尋引擎服務，並導入智能客服機器人；此外，富邦媒投資逾40億元的「北區自動化物流中心」也將可為大眾創造優質的快速收貨體驗。
海外市場部分，2015年6月投資的北京環球國廣媒體科技有限公司，在中國共有1億3000萬的落地收視戶，經營成效良好且持續獲利；在東協市場方面，2014年合資成立的泰國TVD momo公司，現已躍升為泰國第二大電視購物業者；富邦媒也將持續尋求與其他東協國家合作機會，並扶植台灣優質供應商建立品牌知名度，共同攜手開拓海外市場，持續擴大國際版圖。
展望今年，富邦媒指出，將繼續深化公司核心競爭力，持續擴大虛擬通路市場版圖，並進行前瞻性技術導入並發展創新營運模式，致力於海外市場布局，以期站上產業領先地位。
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標題：富邦媒去年營收創新高 全年EPS為8.45元
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