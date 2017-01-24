中華電2017財測每股獲利4.75元 恐創7年新低
〔記者王憶紅／台北報導〕中華電（2412）今（24）日董事會通過2017年財務預測，預估全年合併營業收入為2311.6億元，年增0.5%，稅後盈餘368.9億元，年下滑7.8%，每股盈餘4.75元，年下滑7.8%，若未超標，且未達到4.92元以上，則恐創7年新低。
中華電近年來，除98年每股獲利4.5元、99年每股獲利4.91元、103年每股獲利4.97元外，其餘每股獲利都在5元以上。中華電信今日以小漲0.5元的102元坐收，明（25）日舉行法說。
中華電董事長鄭優表示，展望2017年，雖然市場競爭仍然激烈，仍有信心可維持各項主要業務的領導地位，並於一般客戶與企業客戶的創新服務上精益求精。2017年營收將微幅成長。
中華電在行動業務方面，將持續各種行銷活動以穩固既有客戶；寬頻業務方面，將運用大數據分析能力及差異化服務的優勢，提升客戶使用經驗與忠誠度；由於物聯網應用愈來愈廣泛，資通訊業務仍將有不錯的成長動能，並運用整合網路的優勢與IDC及CDN等方面的能力，持續推動該業務的發展。
中華電也將掌握政府推動數位內容經濟政策、鬆綁相關法規之良機，持續充實數位內容與強化MOD平台功能。經由落實2017年各項行銷與業務發展策略，持續為股東、客戶與員工創造價值。
中華電指出，2017年度合併營業收入預測數2311.6億元，較2016年度自結數增加11.5億元，成長約0.5%，主要係預估行動加值、智慧型終端銷售及企業資通訊專案等業務的成長，抵銷了語音業務因VoIP取代及市場競爭而衰退之影響。
稅前淨利預測數456.9億元、歸屬於母公司業主之淨利為368.9億元、每股盈餘預測為4.75元，較2016年度自結數分別減少36.5億元、31.4億元及0.41元。
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