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去年全球電視面板出貨 前三為LGD與三星、京東方

2016年電視面板出貨，LGD第一，京東方擠下群創拿下第三。（記者陳梅英攝）

2017-01-24  14:58

〔記者陳梅英／台北報導〕 TrendForce光電研究WitsView最新電視面板出貨調查報告顯示，2016年全球電視面板出貨總量為2億6,041萬片，年減3.5%，出貨面積年成長6.5%；在出貨排名方面，韓廠樂金顯示器（LGD）與三星維持第一與第二，京東方擠下群創排名第三，友達受限於產能以及出貨以大尺寸電視面板為主，出貨排名第五。

展望2017年，WitsView預估，全年電視面板出貨達2億5,780萬片。WitsView研究經理胡家榕指出，2017年韓廠產線收斂讓40～45吋供應持續吃緊，日前堺十代線面板廠也投下面板不外賣的震撼彈，對出貨比重超過4成的第一大客戶三星電子首當其衝，更加速40吋供不應求的情況，預期將帶動需求轉往更大尺寸的現象日益顯著。

此外，由於60吋和70吋的需求挪至65吋和75吋，預估2017年電視面板出貨平均尺寸將成長近2吋，達45.4吋，而出貨面積增加7.6%。

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