川普退TPP 外交部：研議洽簽台美FTA

美國總統川普於上任第一天工作日、美國時間23日簽署行政命令，宣布美國永久退出TPP。（路透）

2017-01-24 12:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普簽署美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）命令。外交部今表示，政府持續推動貿易自由化與加強區域經貿連結的目標，「均不會改變」，將透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）架構持續加強台美經貿關係，同時研議與美方洽簽台美自由貿易協定（FTA）。

川普於上任第一天工作日、美國時間23日簽署行政命令，宣布美國永久退出TPP。外交部發言人王珮玲今在外交部例會中回應表示，對外貿易是我國經濟發展相當重要的一環，政府向來關注包括TPP在內的各項重要區域經濟整合倡議，同時積極推動我貿易自由化及尋求參加區域經濟整合，以加強與區域經貿連結；無論TPP未來進展為何，推動貿易自由化與加強區域經貿連結的目標「均不會改變」。

王珮玲說，美國是我國第2大貿易夥伴，我國為美國第9大貿易夥伴，雙方經貿關係密切。外交部將持續、積極了解川普政府未來經貿政策走向，除透過台美既有的TIFA架構，持續加強雙邊經貿合作關係外，也同時研議與美方洽簽FTA，以深化雙邊經貿關係。

外交部亞太司司長陳文儀表示，無論川普經濟走向為何，政府為中華民國台灣爭取最大利益，這個原則是不變的。

外交部亞協秘書長蔡明耀則解析說，美國退出TPP，希望由雙邊談判代替多邊經貿關係；日本立場則是希望繼續維持TPP，所以趕在川普就職前，向紐西蘭遞交批准文件。

蔡明耀進一步說，美國退出使現行TPP胎死腹中，因為單一個美國的生產力就已經超過TPP成員的六成，美國退出即無法生效，但還有其餘11國存在，未來或換名稱繼續、或調整生效規則，「不代表TPP就沒有了」。