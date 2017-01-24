川普退TPP 外交部：研議洽簽台美FTA
2017-01-24 12:56
美國總統川普於上任第一天工作日、美國時間23日簽署行政命令，宣布美國永久退出TPP。（路透）
〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普簽署美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）命令。外交部今表示，政府持續推動貿易自由化與加強區域經貿連結的目標，「均不會改變」，將透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）架構持續加強台美經貿關係，同時研議與美方洽簽台美自由貿易協定（FTA）。
川普於上任第一天工作日、美國時間23日簽署行政命令，宣布美國永久退出TPP。外交部發言人王珮玲今在外交部例會中回應表示，對外貿易是我國經濟發展相當重要的一環，政府向來關注包括TPP在內的各項重要區域經濟整合倡議，同時積極推動我貿易自由化及尋求參加區域經濟整合，以加強與區域經貿連結；無論TPP未來進展為何，推動貿易自由化與加強區域經貿連結的目標「均不會改變」。
王珮玲說，美國是我國第2大貿易夥伴，我國為美國第9大貿易夥伴，雙方經貿關係密切。外交部將持續、積極了解川普政府未來經貿政策走向，除透過台美既有的TIFA架構，持續加強雙邊經貿合作關係外，也同時研議與美方洽簽FTA，以深化雙邊經貿關係。
外交部亞太司司長陳文儀表示，無論川普經濟走向為何，政府為中華民國台灣爭取最大利益，這個原則是不變的。
外交部亞協秘書長蔡明耀則解析說，美國退出TPP，希望由雙邊談判代替多邊經貿關係；日本立場則是希望繼續維持TPP，所以趕在川普就職前，向紐西蘭遞交批准文件。
蔡明耀進一步說，美國退出使現行TPP胎死腹中，因為單一個美國的生產力就已經超過TPP成員的六成，美國退出即無法生效，但還有其餘11國存在，未來或換名稱繼續、或調整生效規則，「不代表TPP就沒有了」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 澳網》搶十大戰氣力放盡 詹詠然混雙無緣晉8強
- 〈戀愛怪談系列〉書寫愛情的綠墨水
- 國是會議後最新民調》6成4民眾支持今年完成年金改革
- 屁孩逃警車追緝 警局前逆向撞車被逮
- 川普、歐巴馬同台 完美詮釋「上班、放假兩樣情」
- 辜成允驟逝 妹婿張安平接掌台泥集團
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉混戰、混戰，真正豈有此理？
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 打獵滑倒觸扳機 少年擊中自己胸膛
- 林志玲戀上殷琪外甥 他：100％祝福
- 彰市身障停車格 研擬前2小時免費
- 老翁天冷路倒 正妹女警如何一眼判定從醫院溜出？
- 〈職場心情筆記書〉管理同事，還是管理自己？
- 宋仲基學華語拜早年 卡關逗趣求援
- 助學金還差百萬 南家扶義賣募款
- 天皇退位條款 擬限當今天皇
- 高麗菜特賣 1小時賣光15噸
- 樂陞案》許金龍等10人起訴 許被求刑30年
- 「勸善書」暗藏槍、毒…販毒集團4嫌落網
- 被酸當教授爽領6萬 李亞萍：隨便接個廟會都不只6萬
- 炒股坑散戶 和旺前老董二審重判10年半加沒收1億
- 群組外洩因禍得福！管媽秒原諒羅致政「仍是家人」
- 澳網》8強戰小威 孔塔首遇偶像
- 所屬企業收外國政府資金 前白宮律師控川普違憲
- 社福團體分送愛心年菜 獨老心暖暖
- 開放泰國免簽 外交部：顯著提昇觀光效益
- 中職》胡金龍陪家扶中心小朋友吃飯 新約確定拖過年
- 金酸莓獎入圍公布！《蝙蝠俠對超人》8提名
- 稀勢之里奪冠 將成暌違19年日本人橫綱
- 台聯邀請 熱比婭允訪台
- 威力彩頭獎連22摃
- 竹北後湖派出所長期扶弱 企業、個人響應捐助
- 女友肚子凸凸der 陳冠希要當爸爸了？
- 沒拍婚紗照就結婚 Rain金泰希蜜月回國馬上補拍
- 〈上班族停看聽〉職涯，其實就是投資自己
- 春節天氣懶人包在這！讓你秒懂各地天氣
- NBA》2017年只贏1場 籃網主帥向球迷道歉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普退TPP 外交部：研議洽簽台美FTA
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分