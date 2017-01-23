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2016年電視平均尺寸超過40吋 今年將達42.6吋

2016年電視平均尺寸超過40吋，今年將達42.6吋（記者陳梅英攝）

2017-01-23  16:50

〔記者陳梅英／台北報導〕根據IHS Markit最新研究報告，2016年電視面板平均尺寸首度超過40吋，今年預計還會進一步加大1.3吋，達42.6吋，大尺寸電視風行，也將帶動今年電視面板面積需求成長8%。

IHS指出，2017年，電視面板面積需求預計將達到1.43億平方米，較2016年成長8%，帶動整體面板市場面積成長6%。

IHS Markit顯示器高級分析師Alex Kang表示，儘管電視面板總量增長遲緩，但由於消費者要求更大螢幕電視，將使得面板廠受惠於面板面積需求的高速成長。

根據統計，電視面板平均尺寸在2016年首度超過40吋，2017年還會進一步成長1.3吋，來到42.6吋，有鑒於消費者對更大螢幕產品的偏愛，且電視機製造商推在大尺寸產品獲利較好，將使電視面板平均尺寸持續加大。

IHS Markit顯示器長期需求預測追蹤報告顯示，電視面板在2016年占全部面板面積需求7成，IT面板約占18%，預期2017年，IT面板需求仍保持平穩，行動式裝置的面板面積需求隨手幾尺寸放大則預計會成長10%，達到1400萬平方米，然而，因為行動裝置只占面板面積7%，對於整體面板影響還是有限。

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