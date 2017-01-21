大福彩、大福獎及今彩539頭獎 都摃龜！
2017-01-21 22:23
〔即時新聞／綜合報導〕今（1月21日）開獎的第106000006期大福彩頭獎、大福獎摃龜；第106000018期今彩539，頭獎也摃龜。
第106000006期大福彩中獎號碼為：「03、10、13、16、25、35、39，特別號34」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得25萬元；參獎共85注獲得，每注可得4000元；肆獎共1712注獲得，每注可得400元；普獎共1萬2743注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注獲得，每注可得10萬元。
第106000018期今彩539中獎號碼為「08、15、17、21、33」，頭獎摃龜；貳獎共199注獲得，每注可得2萬元；參獎共6557注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9194注獲得，每注可獲得50元。
第106000018期39樂合彩中獎號碼為「08、15、17、21、33」，四合共開出1注，可得21萬2500元；三合共121注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4507注中獎，每注可得1125元。
第106000018期3星彩中獎號碼為「734」，正彩共10注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000018期4星彩中獎號碼為「6160」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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