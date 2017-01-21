大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-21 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月21日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：03、10、13、16、25、35、39，特別號34。

今彩539：08、15、17、21、33。

39樂合彩：08、15、17、21、33。

3星彩：734。

4星彩：6160。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。