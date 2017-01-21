大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-21 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今（1月21日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：03、10、13、16、25、35、39，特別號34。
今彩539：08、15、17、21、33。
39樂合彩：08、15、17、21、33。
3星彩：734。
4星彩：6160。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 古裝正妹穿越到超商結帳？ 淡定店員被讚爆
- 19歲AV女優新作 好身材竟被「這個」奪走目光
- 萬里大坪師生》畢旅騎鐵馬 送書到台東
- 自由廣場》教師成了沉默的羔羊？
- F奶女星再爆驚人言論！說「想坐遼寧號回台灣過年」
- NBA》「宇宙兄弟」三分熄火 火箭遭勇士痛宰（影音）
- 評台北燈節主燈 柯P：很新潮
- 〈上班族停看聽〉職涯，其實就是投資自己
- 強國大咖主持非法持槍藏毒被逮 保釋後說：明天會更好
- 游錫堃當面問「川普會不會賣台」 佛訥給答案...
- 川普正式就職 一張圖看出他和歐巴馬的人氣
- 百年老樹遭賤賣？ 台糖：溝通有誤
- 三立94狂 尾牙辦152桌百星逗陣
- 主張「美國製造」 支持者卻買到中國製川普紅帽...
- 俄慶祝開趴 菲燒旗示威
- 萬丹農會改選 南、北派攻防激烈
- 台中復康巴士預約 智障者嘆看得到吃不到
- 飯店內吸毒開轟趴 5男1女全被逮
- 狂追女研究生 台大副教授被停課
- 汐止大同路塞爆 民眾譏：好市多大道？
- 做公益?民生基金會補助國民黨12億
- 自由廣場》台灣企業不談社會責任？
- 生病了嗎？包偉銘自爆曾邊跑邊拉邊放
- 竹市波麗士盃3對3籃球PK賽 學生飆汗94狂！
- 胡瓜拿鞭炮惡整子弟兵 阿翔為求補運撩落去
- （影音）拍廣告還不夠！朴寶劍喊話揪宋仲基拍戲
- 違建課稅不罰款 柯文哲：台灣還不是很守法的國家
- MLB》建仔好朋友 張伯倫簽約了！
- 新春揮毫贈春聯 警所忙宣導
- 川普就職 白宮網站宣示撤出TPP
- 南門市場辦年貨 警扮財神金雞報喜作宣導
- 洪秀柱：不反對改革黨魁選舉連署制度
- （影音）嫌弟弟吃太慢？飛飛狠搶翔翔碗裡食物
- 交通部拍板 花蓮航線2/16起由立榮及華信接手
- 川普就任美國總統 宣示「美國優先」
- 川普就職大日子 美國新第一家庭登場
- 不能出席川普就職 他被歐巴馬選為「指定倖存者」
- 年改方案 民團：18趴應3年內退場
- 刺蝟散步超可愛 百萬網友被融化
- 假日類流感門診 台中14醫院今起開設
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大福彩、今彩539 開獎囉！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分