台塑河靜鋼廠排汙案 越南政府完成第2波賠償

台塑河靜鋼廠排放廢水事故，越南政府已經完成首波對受損民眾的3兆越盾賠償，第2波也在日前提撥，賠償金達1.68兆越盾。圖為去年5月越南手持標語的抗議民眾。（路透）

2017-01-21 17:21

〔編譯王惠慧／綜合報導〕越南媒體報導，台塑河靜鋼廠去年4月違法排放廢水事故，越南政府已經完成首波對受損民眾的賠償，對河靜、廣平、廣治和順化等中部4省支付3兆越盾（約1.33億美元），第2波也在日前提撥，賠償金達1.68兆越盾。

台塑越南河靜鋼廠去年4月因違法排放廢水案，導致越南中部河靜、廣平、廣治和順化等4省海岸遭汙染，大量魚類死亡，於10月更引起當地民眾群起激憤抗議，3000名抗議民眾聚集在台塑河靜鋼廠大門口展開示威。

越南媒體報導，政府已於去年10月起，按民眾損失情況進行賠償，第1波支付3兆越盾給河靜、廣平、廣治和順化等4省受影響的居民；日前也已進行第2波賠償，對上述4省分別賠償5600億、7600億、1600億及2000億越盾。

越南逾200名漁民於去年9月26日向河靜省奇英法院提起200多件訴訟，控訴台塑鋼廠汙染影響漁民生計並索賠。報導指出，上述案件已造成4萬多名漁民生計受損，間接影響人數達17.6萬人。