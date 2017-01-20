大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！
2017-01-20 22:20
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月20日）開獎的第106000006期大樂透，頭獎摃龜；第106000017期今彩539，頭獎也摃龜。
第106000006期大樂透中獎號碼為：「01、05、16、18、31、41，特別號：13」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共33注獲得，每注可得5萬1881元；肆獎共82注獲得，每注可得1萬3919元；伍獎共1821注獲得，每注可得1723元；陸獎共2610注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5496注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2882注獲得，每注可得400元。
第106000017期今彩539中獎號碼為「08、11、26、35、36」，頭獎摃龜；貳獎共159注獲得，每注可得2萬元；參獎共5600注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5329注獲得，每注可獲得50元。
第106000006期49樂合彩中獎號碼為「01、05、16、18、31、41」，四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共136注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4029注中獎，每注可得1250元。
第106000017期39樂合彩中獎號碼為「08、11、26、35、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共78注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3295注中獎，每注可得1125元。
第106000017期3星彩中獎號碼為「050」，正彩共14注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000017期4星彩中獎號碼為「6880」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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