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股利課稅3大方向出爐 稅率仍未定

2017-01-20  19:08

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署今審查所得稅改革期中報告，股利所得課稅擬具3大方向，包括「分離課稅」、「分開計稅、合併申報」及「部分免稅」，但稅率未定。財政部預計2月召開座談會，邀請產官學界討論。

賦稅署官員指出，有關股利所得課稅及兩稅合一制度改革方向，期中報告提出32個方案，可歸納出3大方向。首先，就是股利所得採「分離課稅」，稅率多少還要試算；此方向可解決內外資稅負不公的問題，但有低所得加稅、高所得減稅的爭議。

官員表示，股利所得課稅第2大方向是「分開計稅、合併申報」，計稅方向又可分為3種，包括單一稅率及累進稅率，累進稅率分成以家戶所得淨額計算或以股利所得淨額計算；而且，考慮租稅公平問題，可能搭配定額免稅、比例免稅、儲蓄投資特別扣除或股利抵減稅額。

至於第3大方向則是「股利所得部分免稅」，也就是「合併計稅、合併申報」，適用綜所稅累進稅率，可能搭配無扣除、儲蓄投資特別扣除額及股利抵減稅額3種方式。

賦稅署官員表示，期中報告主要研議股利所得課稅問題，至於綜所稅及營所稅稅率如何調整？外資分離課稅稅率是否跟著調整等？還要進一步研議；預計2月召開座談會，4月中提出期末報告，5月提出修正草案。

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  • 財政部賦稅署今審查所得稅改革期中報告，股利所得課稅擬具3大方向，包括「分離課稅」、「分開計稅、合併申報」及「部分免稅」，但稅率未定。（記者鄭琪芳攝）

    財政部賦稅署今審查所得稅改革期中報告，股利所得課稅擬具3大方向，包括「分離課稅」、「分開計稅、合併申報」及「部分免稅」，但稅率未定。（記者鄭琪芳攝）

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