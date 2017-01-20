台股收盤上漲13.34點 報9331.46點
2017-01-20 13:36
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲13.34點，漲幅0.14％，報9331.46點，成交金額為669.31億元。
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