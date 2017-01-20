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宏達電投入1千萬美元 應援聯合國永續發展目標

2017-01-20  10:39

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）董事長暨執行長王雪紅出席世界經濟論壇2017年會，昨日在VR for Impact計畫中，宣布HTC Vive為應援聯合國永續發展目標，將投入1000萬美元，在2030年前積極發展能帶來正向影響與改變的虛擬實境內容與科技，表達對聯合國永續發展目標之支持。

王雪紅指出，透過VR for Impact，HTC Vive將提供1000萬美元給業界的合作夥伴與內容開發者去創造更多虛擬實境體驗內容，提高議題意識、相關教育，並促使產業採取行動。

王雪紅強調，虛擬實境能提供絕佳機會，以有效的方式去發展與分享能帶來改變的創意想法；透過VR for Impact計畫，HTC Vive將提供資金與技術，支援足以改變世界的強大虛擬實境體驗應用內容及項目。

聯合國所訂定的永續發展目標的宗旨，是要廣泛的呼籲針對消除貧困、保護地球、以及確保所有人類皆享有和平與財富等目標採取行動。虛擬實境體驗給人們無與倫比的沉浸感，藉此驅使全世界對於人類所面臨的全球性問題採取行動。

聯合國虛擬實境計畫創始人暨世界糧食計畫署創意顧問Gabo Arora表示，HTC 是認同聯合國透過虛擬實境促進社會變革的先驅。HTC Vive的突破性空間定位技術，可以提供人類沉浸感十足的敘述故事環境，以及成為用來教育與培訓的強大工具。有了HTC的支持，將使更多人有能力改變這個世界，替弱勢團體發聲及帶給邊緣化的人們更多可能性。

聯合國世界糧食計畫署通訊主任Corinne Woods表示，每一次的危機中，都有數以萬計的故事未被說出來，特別是在我們工作的最前線。HTC支持以新的方式講述重要的故事，並幫助聯合國能夠在我們的工作上建立創新的方向並永續發展。

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  • 宏達電HTC（2498）董事長暨執行長王雪紅。（宏達電提供）

    宏達電HTC（2498）董事長暨執行長王雪紅。（宏達電提供）

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