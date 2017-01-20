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台銀等454個據點 今起開放兌換新鈔

2017-01-20  08:40

〔記者盧冠誠／台北報導〕農曆新年逼近，想換新鈔討喜氣的民眾，今天起至下週四，可至台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及郵局兌換，合計共454處據點。

其中，台銀除簡易分行外，有160處營業單位可兌換，據點次多為郵局83家，而最受歡迎的100元券，每人限兌100張（1萬元）。

一銀董事長蔡慶年表示，一銀在換新鈔方面很有經驗，每年都會準備很充足，今年也不例外。

中央銀行發行局長施遵驊指出，新鈔兌換期間，各兌鈔單位大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；貳仟圓及貳佰圓券歡迎兌換，壹佰圓券每人限兌100張，其餘壹仟圓及伍佰圓券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

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  • 今天起至下週四，台銀等454個據點開放兌換新鈔。（資料照，記者李靚慧攝）

    今天起至下週四，台銀等454個據點開放兌換新鈔。（資料照，記者李靚慧攝）

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