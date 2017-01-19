元太與TEXEN結盟 推個性化智慧化妝品包裝盒

2017-01-19 14:44

〔記者陳梅英／台北報導〕全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）與全球知名精品和美容用品解決方案之領導廠商TEXEN，今日宣佈合作推出具個性化特色智慧化妝品包裝盒解決方案，以嘉惠美妝產業客戶。

元太指出，耗電量低的電子紙顯示器，可在不需要電池的情況下，透過手機的近距離無線通訊（NFC）在包裝盒上留下個人訊息，傳遞給禮品收件人。由於電子紙具備雙穩態特性，訊息可持續顯示，不需耗費任何電力。

智慧精品包裝盒應用範圍廣泛，涵蓋化妝品、香水、與其他美容用品，其結合E Ink電子紙的低功耗、高對比度、與類紙特性，以及TEXEN的設計與包裝專業技術，提供可客製化的智慧顯示解決方案。

TEXEN旗下的TexenLab產品創新經理Stéphane LESPRIT表示，隨著美妝產業逐漸步入個人化與數位化的年代，TEXEN與E Ink的合作使我們的客戶得以成為業界之先，推出定製化數位包裝盒。

E Ink電子紙具備超低功耗、軟性、與閱讀舒適性之特性，可以在以靜態顯示為主的包裝盒上進行數位化，有效率地提供個人化訊息。