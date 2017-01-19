台股收盤下跌23.85點 報9318.12點
2017-01-19 13:37
台北股市今天收盤下跌23.85點，跌幅0.26％，報9318.12點，成交金額為786.16億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌23.85點，跌幅0.26％，報9318.12點，成交金額為786.16億元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 世新零分老師 道歉辭職
- 《神力女超人》難看？DC人士洩漏觀影心得
- 金雞年報喜 新北市警局名家揮毫送春聯
- 大嘴巴2017合體 聚會獨缺他
- 南投校園操場破舊難題 中央出面改善
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 涉通匯百億往中國 檢調搜索三通公司約談4人
- 船席被買走停工 碼頭工人抗議
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
- 澎湖黑金紫菜首次採收 暖冬影響量減價高
- Shiny硬起來 挑戰「觸男」恐懼症
- SIHH鬥薄 致敬典範
- 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
- 鐵路園道動土 花媽促卸任前第一階段完工
- 冬山河生態綠舟 景觀大賞獲獎
- 華南少東林知延跟蹤嬌妻案 爭取延後傳妻作證
- 新建土地公廟 600人接龍安座
- 年改方案9大要點出爐 要讓世代領多領久！
- 大學學測明登場 苗栗高中今天下午開放查看考場
- 李富城批政府搞戒嚴 網友：那你早就消失了！
- 吵完架 妻去上班 夫攜2幼子燒炭3死
- 郭富城生氣走人！不爽節目不按牌理出牌
- 接受港媒訪問 郝龍斌表態支持兩岸和平統一
- 談2020選局 吳敦義竟憂民進黨「灌票」…
- 富邦盃》神全挺學弟 「打球也可把書念好」
- 農會改選傳暴力介人 東檢偵辦
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 愛心變調！ 廠商捐1500個不良品枕頭
- 抓削客小黃 九份、瑞芳大執法
- 民團：原線進行 應無重大爭議
- 找到工作安心過好年！ 台東徵才人潮多
- 網路殘忍直播解剖活狗 律師：定罪無法律依據
- 澳網》詹謹瑋連2年首戰止步 台將男、女雙全軍覆沒
- 國中女轉學生 遭同窗毆打猥褻
- 總經費964億 政院通過桃園鐵路地下化
- 紙風車猴年終場高雄打虎
- 退休俸爭議 行政法院判郭冠英勝訴
- 日商投資15億 信越雲林新廠動土
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股收盤下跌23.85點 報9318.12點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分