中磊去年三高 董座王伯元：今年會比去年好

2017-01-19 12:31

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊董事長王伯元指出，去年有三高，營業額新高、獲利（前三季新高）新高、產能新高，今年會比去年好。

中磊總經理王煒表示，2016年對中磊而言可謂成果輝煌的一年，公司於營運面、市場面及產品面再次締造傲人成績。不僅全年營收創367億元新高記錄，受惠於產線自動化升級與效率精進，累計全年寬頻設備出貨量近3,000萬台，產能實力再攀高峰。同時，中磊於公司治理方面亦成績斐然，連續兩年榮獲國際權威財經媒體之高度肯定，包括：Asiamoney「亞元雜誌」頒發「最佳管理公司」、「最佳公司治理」、「最佳經理人」等大獎；以及FinanceAsia「亞洲金融雜誌」之「最佳中型公司」、「最佳投資人關係」等殊榮，整體績效有目共睹。

就2017年整體景氣，王煒說，中磊對營運展望樂觀以待。面對5G新世紀帶來的蓬勃商機，中磊持續投入物聯網關鍵技術，領先推出高附加價值產品如：雲端物聯網、智慧能源管理、自動控制系統、智能醫療應用、新世代小型基地台等解決方案，協助客戶開發市場新契機。同時，公司加速全球化布局，深耕客戶關係，於穩建的基礎上開枝茁壯，持續拓展電信市佔率。在追求營運成長的同時，中磊亦加強公司治理與企業社會責任，包括：設置中磊獎助學金、贊助優秀教師進入偏鄉學校、積極參與生態保育活動等，期盼成為帶動社會向上的力量，展現永續經營價值。