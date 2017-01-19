中磊去年三高 董座王伯元：今年會比去年好
2017-01-19 12:31
〔記者王憶紅／台北報導〕中磊董事長王伯元指出，去年有三高，營業額新高、獲利（前三季新高）新高、產能新高，今年會比去年好。
中磊總經理王煒表示，2016年對中磊而言可謂成果輝煌的一年，公司於營運面、市場面及產品面再次締造傲人成績。不僅全年營收創367億元新高記錄，受惠於產線自動化升級與效率精進，累計全年寬頻設備出貨量近3,000萬台，產能實力再攀高峰。同時，中磊於公司治理方面亦成績斐然，連續兩年榮獲國際權威財經媒體之高度肯定，包括：Asiamoney「亞元雜誌」頒發「最佳管理公司」、「最佳公司治理」、「最佳經理人」等大獎；以及FinanceAsia「亞洲金融雜誌」之「最佳中型公司」、「最佳投資人關係」等殊榮，整體績效有目共睹。
就2017年整體景氣，王煒說，中磊對營運展望樂觀以待。面對5G新世紀帶來的蓬勃商機，中磊持續投入物聯網關鍵技術，領先推出高附加價值產品如：雲端物聯網、智慧能源管理、自動控制系統、智能醫療應用、新世代小型基地台等解決方案，協助客戶開發市場新契機。同時，公司加速全球化布局，深耕客戶關係，於穩建的基礎上開枝茁壯，持續拓展電信市佔率。在追求營運成長的同時，中磊亦加強公司治理與企業社會責任，包括：設置中磊獎助學金、贊助優秀教師進入偏鄉學校、積極參與生態保育活動等，期盼成為帶動社會向上的力量，展現永續經營價值。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 中磊
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 世新零分老師 道歉辭職
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 川普：當了總統會繼續推文
- 獨家》摸下體、恐嚇信 女國中生拒幫跑腿疑遭霸凌
- 楊采妮不捨華仔受傷 「他特別注意大家安全」
- 搬磁磚、作木工 2女生獲保送北科大
- 親自上陣搏命演出 劉德華拍戲常受傷
- 年改影響千萬人！ 陳建仁：107年就是改革元年
- 馬丁史柯西斯抵台 身體微恙沈默快閃
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
- 尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！
- 學測明登場 今下午可查看考場
- NBA》不再當廢城 七六人2017年戰績更勝騎士、馬刺
- 神秘婦聯會 蔣宋美齡的政治城堡
- 林全：加強春節交通疏導 協助離島居民返鄉
- 華仔墜馬 命理師稱恐需15個月才能康復
- 富邦盃》首局連3棒開轟 龜山「煙火秀」開胡
- 黨產會查史料：蔣宋美齡曾任黨職
- 販毒行動軍火庫 赫見4把毒蛇步槍
- 黑道不滿毒品被退貨 強押洗劫打到斷齒、骨折
- 澳網》詹氏姊妹爆冷淘汰 新春3連敗
- 崁頂焚化爐本週修復 春節清運OK
- 國庫百億大紅包 年前送地方政府
- 鐵路園道動土 花媽促卸任前第一階段完工
- 自由廣場》瑞士化‧以色列化‧台灣化
- 《反歧視法》有望了！ 陳建仁允成立「人權處」
- NBA》勇士「海嘯兄弟」超鬼神 進攻效率大解密
- 春節期間 部分醫院牙科急診不打烊
- 陳郁秀掛保證 華視不會變飯店
- 集集火車站換裝 石虎、黑熊站崗
- 找到工作安心過好年！ 台東徵才人潮多
- 冬山河生態綠舟 景觀大賞獲獎
- 前美國駐聯合國大使提議將駐日美軍一部份移駐台灣
- 不逃避的歷史定位
- 美學者：川普應在一中下擴大對台互動
- 國中女轉學生 遭同窗毆打猥褻
- 偵測泰豐輪胎大火空污品質 桃市府：今「良好」等級
- 二奶反擊！ 強國官員老漢推車性愛照外流
- 南迴公路多良高架、大溪明隧道 春節前通車
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中磊去年三高 董座王伯元：今年會比去年好
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分