高麗菜遇黑天鵝！一銀買進52公噸相挺
2017-01-19 11:51
第一銀行董事長蔡慶年（中）今天表示，每個行業都有黑天鵝，高麗菜也是，看到菜價大跌，一銀立即加碼採購，共購買52公噸高麗菜，總計約2.6萬顆。（記者盧冠誠攝）
〔記者盧冠誠／台北報導〕今年高麗菜面臨盛產價崩慘況，第一銀行董事長蔡慶年今天表示，每個行業都有黑天鵝，高麗菜也是，看到菜價大跌，一銀立即加碼採購，共購買52公噸高麗菜，總計約2.6萬顆。
「我們先行動，希望大家跟著來！」蔡慶年說，這次買進的高麗菜，除了會分給7000名行員每人2顆，也會透過189家分行分送給客戶，並期盼高麗菜價早日恢復平穩。
其實一銀前年12月就曾力挺高麗菜農，蔡慶年指出，今年買進的價格與前年相同，都是每公斤10元，一銀未來會持續善盡企業社會責任，下週還會有場贊助街友餐會的活動。
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