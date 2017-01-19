| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北海道機場驚魂 飛機滑出跑道衝進雪地 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 財經

高麗菜遇黑天鵝！一銀買進52公噸相挺

第一銀行董事長蔡慶年（中）今天表示，每個行業都有黑天鵝，高麗菜也是，看到菜價大跌，一銀立即加碼採購，共購買52公噸高麗菜，總計約2.6萬顆。（記者盧冠誠攝）

2017-01-19  11:51

〔記者盧冠誠／台北報導〕今年高麗菜面臨盛產價崩慘況，第一銀行董事長蔡慶年今天表示，每個行業都有黑天鵝，高麗菜也是，看到菜價大跌，一銀立即加碼採購，共購買52公噸高麗菜，總計約2.6萬顆。

「我們先行動，希望大家跟著來！」蔡慶年說，這次買進的高麗菜，除了會分給7000名行員每人2顆，也會透過189家分行分送給客戶，並期盼高麗菜價早日恢復平穩。

其實一銀前年12月就曾力挺高麗菜農，蔡慶年指出，今年買進的價格與前年相同，都是每公斤10元，一銀未來會持續善盡企業社會責任，下週還會有場贊助街友餐會的活動。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 第一銀行 蔡慶年 高麗菜
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：高麗菜遇黑天鵝！一銀買進52公噸相挺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.