遼寧省政府坦承 捏造4年財政數據

遼寧省省長陳求發坦承，該省所轄市縣在2011至2014年間捏造財政數據，讓外界再度質疑中國經濟數據的準確性。圖為遼寧省省會瀋陽的鳥瞰圖。（彭博）

2017-01-18 22:04

〔記者盧永山／台北報導〕中國即將公布2016年全國各省市自治區GDP成長報告，但遼寧省省長陳求發坦承，該省所轄市縣在2011至2014年間捏造財政數據，讓外界再度質疑中國經濟數據的準確性。

根據中國官媒「人民日報」報導，陳求發在遼寧省12屆人大8次會議上發布工作報告，坦承該省所轄市縣在2011至2014年有財政數據造假的問題，主要因為官員想升遷，因此在數據上拚命灌水。除了財政數據，其他經濟數據也有不實問題。

根據「人民日報」從其他管道得知，遼寧省所轄市縣在2011至2014年，虛增財政收入至少20%，虛增最高的年份是2014年，高達23%。

工作報告指出，遼寧省所轄市縣普遍存在資料造假行為，且呈現持續時間長、涉及面廣、手段多樣等特點。財政資料造假不僅影響中央對遼寧省經濟形勢的判斷與決策，還影響中央對遼寧省轉移支付規模，降低市縣政府的可用財力和民生保障能力。

中國國務院發展研究中心宏觀經濟部巡視員魏加寧去年10月23日曾公開指出，中國地方政府的經濟數據造假嚴重，當局的供應面改革，首先要解決信息真實性的問題，統計部門應該成為獨立的機構。

魏加寧表示，有些地方官員反映，現在許多地方的統計數據都是中國共產黨市委書記、市長們研究出來的，這樣的數據不可能反映真實情況。