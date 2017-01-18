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陽明10億元增資案 第一階段增資啟動

2017-01-18  12:56

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明目前正進行減資、增資案，陽明董事長謝志堅指出，第一階段增資案，將在第一季進行，目前與原股東、策略性投資人以及財務性投資人等接觸中。陽明認為，第一階段預期原股東支持性最高。

謝志堅表示，目前私募案正在進行中，與多組原股東以及策略性股東接觸中，十億元增資案會分階段進行，而第一階段的增資，將會在第一季進行。

陽明指出，第一階段的增資，將以大股東為優先，交通部不排除會維持持股，或是增加持股比例。交通部目前持股33.3%。

陽明的原股東有交通部、行政院國發基金、台航以及台灣華懋。海運策略投資人例如物流、碼頭海運業者，以及財務性投資人，例如壽險業者。

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  • （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

    （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

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