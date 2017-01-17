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七星兩款菸週三調漲10元 每包售價破百

2017-01-17  18:45

〔記者王孟倫／台北報導〕又有菸品要漲價了！通路商今天透露，上午已收到最新通知函文，從1/18（週三）起，「七星」（MEVIUS）的兩款「特仕」（Premier）系列每包調高10元，售價將從95元漲至105元；據指出，七星調漲這兩款菸品價格，主要是考量原物料及營運成本增加。

七星為台灣市佔率最高的菸品，為日商傑太日煙（JTI）生產進口，傑太在前年八月調漲旗下七星、雲絲頓、峰與「PEACE」多個品項 ，調幅分別為5至10元不等；這次調漲七星兩款Premier系列，是最近一年半來首度漲價動作。

對此，通路商表示，漲價很容易衝擊銷售成績，非不得已、通常不會輕易出手;七星兩款菸品在前年沒有漲價，當時決定自行吸收，不過，最近一年半的成本有增無減，因此，決定每包售價調漲10元、至105元。

此外，為籌措長期照顧財源，立法院已通過＜長照法＞提高菸稅每包20元，等到＜菸酒稅法＞修正通過後，又將有一波全面性的漲價；如果以七星這兩款菸為例 ，未來等於每包要價125元。

☆自由時報提醒您，吸菸有害健康☆

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  • 香菸示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者姚介修攝）

    香菸示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者姚介修攝）

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