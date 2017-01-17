重大訊息！樂陞董座許金龍存款不足跳票3400萬

2017-01-17 14:29

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）以重大訊息方式公告，樂陞、樂美館董事長許金龍因存款不足跳票3400萬元，市場則擔心，現在是「負責人跳票」，而樂陞、樂美館會不會在過年前出現公司跳票。

樂陞下午公告，樂陞、樂美館發生「負責人存款不足退票事件」，由於上週五（13日）代理董事長丁萬鳴突然請辭，集團執行長Jean-Marc Morel也請辭，市場即傳出樂陞是不是公司營運有問題，更擔心樂陞會出現資金周轉不靈的狀況。