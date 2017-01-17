先貶後揚 新台幣中午暫收31.667元

2017-01-17 12:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現先貶後揚格局，中午暫以31.667元兌1美元作收，升值3.5分，市場觀望氣氛仍濃厚，導致台北外匯經紀公司成交量僅3.01億美元。

外匯交易員表示，新台幣整體來看，多在平盤附近震盪整理，靜待新的方向指引，上午交易區間主要落在31.66元至31.75元。

外匯交易員指出，本週國際政治變數多，並將牽動全球金融市場走勢，包括英國首相談話，以及美國新任總統川普就職等，使得銀行間交投相對保守、謹慎。