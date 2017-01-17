中國第一網劇是台灣製 首輪播破23億次

2017-01-17 09:45

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣影視IP開發公司鑫盛傳媒（6587）於優酷網獨播的最新武俠IP大劇《飛刀又見飛刀》昨日完美結局，首輪獨播突破23億次播放量更曾創下24小時內超過1億次紀錄，是台灣影視產業界近幾年在兩岸最傑出的網絡劇作品。

鑫盛表示，《飛刀又見飛刀》採「先網後台」的播出模式，首輪於優酷網獨播、再由湖北及多家衛視接棒，台灣中視、中天第二季陸續播出，也配合政府新南向政策同步推廣至東南亞及海外市場，泰國、新加坡、越南及馬來西亞等國家已預定播出，預期掀起一波亞洲收視熱潮，鑫盛以新劇的成功確立產業領先地位並立下傲人的里程碑，熱播後的收益認列挹注以及劇中周邊產品的銷售，將持續帶動2017年的營運成長。

鑫盛董事長羅法平表示，《飛刀又見飛刀》首輪播畢除了播映權銷售將逐步開始認列外，超過23億播放量的超高人氣表現，吸引廠商要求合作代理銷售劇中衍生商品搶攻粉絲經濟的市場，規劃推出一系列劇中飛刀金屬掛飾及擺件、男女主角人物造型抱枕等周邊限量商品在大陸網路平台上架銷售，鑫盛透過IP開發不斷創造收益挹注的成功模式，做到每一個影視IP的潛在價值與收益極大化表現。