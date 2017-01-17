| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 財經

IMF調高美國經濟成長預測 全球成長不變

2017-01-17  00:14

〔中央社〕國際貨幣基金（IMF）今天根據美國總統當選人川普的減稅和增加支出計畫，調高美國經濟今年和明年的成長預測，不過表示這大致為幾個主要新興市場的疲弱成長所抵銷。

國際貨幣基金在更新世界經濟展望（World Economic Outlook）時，維持去年10月的全球整體成長預測，即今年3.4%，明年3.6%，較去年的3.1%增加。

國際貨幣基金將美國今年經濟成長調高0.1個百分點至2.3%，明年調高0.4個百分點至2.5%。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：IMF調高美國經濟成長預測 全球成長不變


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.