IMF調高美國經濟成長預測 全球成長不變

2017-01-17 00:14

〔中央社〕國際貨幣基金（IMF）今天根據美國總統當選人川普的減稅和增加支出計畫，調高美國經濟今年和明年的成長預測，不過表示這大致為幾個主要新興市場的疲弱成長所抵銷。

國際貨幣基金在更新世界經濟展望（World Economic Outlook）時，維持去年10月的全球整體成長預測，即今年3.4%，明年3.6%，較去年的3.1%增加。

國際貨幣基金將美國今年經濟成長調高0.1個百分點至2.3%，明年調高0.4個百分點至2.5%。