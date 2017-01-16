彰銀案》台新金撤回兩項訴訟 盼加快二審宣判
2017-01-16 18:48
〔記者王孟倫／台北報導〕彰銀經營權之爭，有最新進度！台新金控表示，原本在高等法院上訴有三項訴求，今天決定撤回其中兩項訴求，包括：「改派三席董事為台新推薦人」及「賠償第24屆經營權」，但保留「確認彰銀經營權」之訴訟。台新金強調，希望能夠加快二審宣判時程。
今年六月彰銀即將改選董事，台新金今天舉行記者茶會，為專注於向高等法院爭取「確認契約存續有效」，有關與財政部之彰銀經營權上訴案件，已經委託律師向法院撤回「改派3席董事」及「金錢損害賠償」之兩項請求，僅維持「確認契約關係存在」一項。
台新金為何撤回上訴三項請求之兩項？台新金表示，首先，民事訴訟久懸不結，訟爭之法律關係即未能確定，不但損及公司權益，亦有礙營運遠景之規劃與執行。
台新金強調，在2014年12月喪失彰銀經營權後，為維護合法權益，不得不對財政部提起訴訟，但「長久與政府機關對簿公堂，耗費雙方資源，實非本公司所願」。
此外，台新金指出，儘管台北地方法院在一審已判決確認，與財政部間就彰銀經營權確實存有契約關係；不過，彰銀改選在即，而行政院長林全最近也公開表示，「財政部取得經營權是否合法，法律未判決確定前，他不能為公股爭取經營權政策背書，也不會為此政策反對」。
換言之，台新金認為，彰銀案應該宜由高院早日作成判決，讓本件爭議止訟息爭，也希望撤回這兩項訴訟，能讓二審結果可以早點出爐。
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