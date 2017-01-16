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終結連4升 新台幣重貶1角

2017-01-16  16:20

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天開低走低，終場重貶1角，以31.702元兌1美元作收，終結連續4個交易日升值走勢，但市場觀望氣氛濃厚，台北外匯經紀公司成交量僅4.46億美元。

外匯交易員表示，雖然台股下跌、外資賣超，但外商銀行並未積極買匯，銀行間操作也偏向保守。

新台幣今以31.630元開出，最高31.630元、最低31.705元，終場收31.702元。

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  • 新台幣匯率今天開低走低，終場重貶1角，以31.702元兌1美元作收。（資料照）

    新台幣匯率今天開低走低，終場重貶1角，以31.702元兌1美元作收。（資料照）

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