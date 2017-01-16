新台幣貶值6.8分 中午暫收31.67元

2017-01-16 12:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到台股下跌拖累，呈現疲弱走勢，中午暫以31.67元兌1美元作收，貶值6.8分，台北外匯經紀公司成交量為3.06億美元。

外匯交易員表示，新台幣上週受到熱錢湧入影響，表現相當強勢，但上午因台股下跌而回檔。

外匯交易員指出，外商銀行盤初未有明顯操作方向，且在農曆年前，出口商依舊有出脫美元、發放獎金的需求，相對可給予新台幣一定程度的支撐。