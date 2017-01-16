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三貝德通過審議 最快第2季上櫃

2017-01-16  09:33

〔記者張慧雯／台北報導〕全台最大K-12數位教育領導廠商三貝德數位文創（8489）1月13日通過櫃買中心上櫃審議會，可望最快於今年第2季正式掛牌上櫃。

三貝德於2006年成立，是台灣唯一具有K-12（幼稚園到高中）「全年段」完整數位教育產品，同時也是唯一具備頂尖教育名師團隊的業者，能夠將傳統補習班以及家教課程轉化成影音數位教材，由公司完全一條龍自製從教學影音、講義內容構想、課程編排、拍攝、後製到產品完成，並且能夠因應手機、平板、電腦等不同播放平台與系統提供「全載具」服務，使學生能夠在學習上突破時間與空間的限制，是三貝德近3年來整體毛利率保持在8成以上關鍵。

三貝德表示，展望2017年維持審慎樂觀看法，仍持續進一步整合旗下銷售業務團隊進行二次行銷開發，提升免費會員轉換為付費會員人數的比率，達到業務整合開發之綜效，創造公司未來整體營運更明確成長動能。

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  • 三貝德董事長史勇信（左）與總經理魏宏泰（右）對今年展望仍然相當樂觀。（記者張慧雯攝）

    三貝德董事長史勇信（左）與總經理魏宏泰（右）對今年展望仍然相當樂觀。（記者張慧雯攝）

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