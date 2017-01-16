三貝德通過審議 最快第2季上櫃
2017-01-16 09:33
〔記者張慧雯／台北報導〕全台最大K-12數位教育領導廠商三貝德數位文創（8489）1月13日通過櫃買中心上櫃審議會，可望最快於今年第2季正式掛牌上櫃。
三貝德於2006年成立，是台灣唯一具有K-12（幼稚園到高中）「全年段」完整數位教育產品，同時也是唯一具備頂尖教育名師團隊的業者，能夠將傳統補習班以及家教課程轉化成影音數位教材，由公司完全一條龍自製從教學影音、講義內容構想、課程編排、拍攝、後製到產品完成，並且能夠因應手機、平板、電腦等不同播放平台與系統提供「全載具」服務，使學生能夠在學習上突破時間與空間的限制，是三貝德近3年來整體毛利率保持在8成以上關鍵。
三貝德表示，展望2017年維持審慎樂觀看法，仍持續進一步整合旗下銷售業務團隊進行二次行銷開發，提升免費會員轉換為付費會員人數的比率，達到業務整合開發之綜效，創造公司未來整體營運更明確成長動能。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 江蕙改行接手宜蘭傳藝中心 飄更濃「台灣味」
- 台灣全球經貿新布局 蔡總統：就從紡織業開始
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 〈熱門族群〉電業法緩不濟急 太陽能下半年烏雲罩頂
- 〈熱門族群〉UA長期有動能 紡織股分一杯羹
網友回應
熱門新聞
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 法時社長控廢血圖利 血基會駁斥
- 飯店年菜外帶 － 現在訂，還來得及～
- 〈看門道評味道〉訂購年菜 挑著買
- 全中國都吃得到！千年古鎮用工業原料做調味料…
- 台東市國家清潔週今日開跑
- 亂彈阿翔開唱 好友竟送飼料祝賀
- 今日高屏 空品預報為不良紅
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...
- 年前搶人 逾千職缺招手
- 貝克漢愛女神速抽高 才5歲長腿超驚豔
- 爐主拔「刺」 布克連2場飆39分
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 超狂計程車變身「牽亡車」 網友：直達奈河橋
- MLB》現役預約名人堂 美媒評比朗神高居第3
- 費玉清 6月首度攻蛋 藏什麼玄機
- 本月第4起 巴西監獄暴動至少30死
- 沒事多喝水?! 口渴才喝最健康
- 《中日對照讀新聞》地球に3頭 iPSでサイの絶滅救え 以iPS拯救全球僅剩3頭的瀕危白犀牛
- 「天皇級」賓士車 訂製還得看身分
- 質疑年改國是會議地點有變 軍公教絕食抗議
- 爛醉鬧場演唱會還開直播 玖壹壹回應超大器
- 充氣娃娃代打開場 玖壹壹攻蛋自評XX分
- 業者拚轉型 行程客製化、飯店更平價
- 〈悲傷茱麗葉〉距離 消磨了愛情
- 文化部長讚陳植棋：文化理想的典範
- 20日氣溫再驟降 吳德榮：北台灣沿海恐下探10度
- 巴西監獄暴動 警方：死者超過30人
- 范冰冰李晨 婚期因這件事卡關
- 自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
- 視力矯正 陽耀勳嗆殺無赦
- 新虎尾溪亂丟禽屍 開罰20萬
- 日本大雪造奇景 路邊驚見「急凍人」！
- 未斷奶穿山甲迷航 台東縣農業處救援
- 康寧大學數位應用學系 7對家人變碩士班同學
- 復健良好 詹智堯開季OK的
- 犀利人妻差點投降 多虧「她」的幫忙
- 《小檔案》慈護宮俗稱媽祖廟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三貝德通過審議 最快第2季上櫃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分