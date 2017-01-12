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前總座蔡錫津涉洩密 中石化余建松：罔顧公司拔擢

2017-01-12  18:44

［記者黃旭磊／高雄報導］中石化前總座蔡錫津、前苗栗頭份廠及專案經理涉嫌洩露營業機密，計畫籌組公司赴中國生產遭起訴，代理總經理重批「罔顧公司拔擢、反饋公司如此不勘。」

中石化代理總經理余建松下午於高雄表示，前總座蔡錫津為首8名高階主管，涉嫌於101年7月離職不到半年，即籌組公司赴中國生產乙醇、乙二胺及丙烯酸等產品，於同年9月起，2年期間持續以電郵、文件將營業機密攜出廠外，並會同公司在職高階主管於高雄漢來飯店、新光三越餐廳聚會7、8次，「只要有利可圖就會利誘、收買智慧資產。」

中石化指出，技術中心前張姓協理、前林姓及葉姓專員、前公安環保中心洪姓經理、前苗栗頭份廠劉姓廠長，於在職期間洩漏營業機密，集體洩密讓企業防不勝防，涉案8人本週遭苗栗地檢署起訴。

余建松批評指出，蔡錫津於中石化20多年期間從基層、廠長、副總、執行副總到總經理，「公司不遺餘力拔擢培養，反饋公司卻如此不堪，重創研發同仁努力。」

起訴書中指出，蔡為酬謝劉姓廠長等人，先後於102年春節期間於漢來飯店私下聚會，透過陳姓專案經理轉交每人現金10萬元，又於隔年1月匯款或轉付4、5萬現金，並延攬擔任公司總經理、特助等職務，執行於台灣及中國計畫。

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  • 中石化代理總經理余建松批前總座罔顧公司拔擢。（記者黃旭磊攝）

    中石化代理總經理余建松批前總座罔顧公司拔擢。（記者黃旭磊攝）

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