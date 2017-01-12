前總座蔡錫津涉洩密 中石化余建松：罔顧公司拔擢
2017-01-12 18:44
［記者黃旭磊／高雄報導］中石化前總座蔡錫津、前苗栗頭份廠及專案經理涉嫌洩露營業機密，計畫籌組公司赴中國生產遭起訴，代理總經理重批「罔顧公司拔擢、反饋公司如此不勘。」
中石化代理總經理余建松下午於高雄表示，前總座蔡錫津為首8名高階主管，涉嫌於101年7月離職不到半年，即籌組公司赴中國生產乙醇、乙二胺及丙烯酸等產品，於同年9月起，2年期間持續以電郵、文件將營業機密攜出廠外，並會同公司在職高階主管於高雄漢來飯店、新光三越餐廳聚會7、8次，「只要有利可圖就會利誘、收買智慧資產。」
中石化指出，技術中心前張姓協理、前林姓及葉姓專員、前公安環保中心洪姓經理、前苗栗頭份廠劉姓廠長，於在職期間洩漏營業機密，集體洩密讓企業防不勝防，涉案8人本週遭苗栗地檢署起訴。
余建松批評指出，蔡錫津於中石化20多年期間從基層、廠長、副總、執行副總到總經理，「公司不遺餘力拔擢培養，反饋公司卻如此不堪，重創研發同仁努力。」
起訴書中指出，蔡為酬謝劉姓廠長等人，先後於102年春節期間於漢來飯店私下聚會，透過陳姓專案經理轉交每人現金10萬元，又於隔年1月匯款或轉付4、5萬現金，並延攬擔任公司總經理、特助等職務，執行於台灣及中國計畫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 國旅卡遊台灣 業者下殺5折
- 大聯盟春訓開跑 4台將參加
- 籃球》美國怪物高中生 平視灌籃後球框GG了（影音）
- 紐西蘭父女遊艇故障 海上奇幻漂流27天抵澳洲
- 高鐵春節疏運再加開8班次 週六凌晨「搶」票囉
- 遼寧號繞台一圈 上午6點30分駛離台灣海峽
- 吳敦義參選國民黨主席 張顯耀任辦公室執行長
- 馬公5女燒炭自殺案 檢警證實久病厭世是動機
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 揭露與俄關係 川普陣營指網站不負責任
- 質疑馬九二共識主張／洪倡和平統一 藍委：不宜
- 女生「有失檢點」致性犯罪？ 傳警專課本這樣寫…
- 彰縣智慧公車亭啟用 80歲阿公意外當第一名賓客
- 教師集體請假抗議年改 籲市長代發聲
- 大炳重生 不恨了
- （影音）黃小琥就是狂！53歲首攻蛋 熬過7年之癢不急婚
- 農漁會選舉下月19日登場 雲林檢警調宣誓反賄選
- 飛機上也要推台灣觀光 日月潭方塊酥3月華航機上亮相
- 藥品也要大掃除 羅東博愛醫院提供社區藥師諮詢
- 連假海外出遊 善用三步驟省荷包
- 楊晴代言想白不想紅 宣言「女人當自白」
- 彰市春節敬老大紅包 70歲以上每人6千元
- 砂石車衝撞總統府首例 判賠223萬確定
- NBA》艾佛森復出打3對3 想揪Kobe和歐尼爾組隊
- 竄改抗戰14年為和平？ 他戳破盲點酸爆中國
- 屏縣教師會 抗議年金改革不公
- 18年無性生活 海倫清桃流產也係假ㄟ
- 遭塔利班擄走近半年 2外籍教授向川普求救
- 「樂來越愛你」金球7獎好風光 導演手腕內斂出奇
- 遼寧艦北返 總統跨海掌握動態
- 律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂
- 準國安顧問弗林 重提美國優越論
- 搭鐵皮屋摔落地 男子鐵條穿身撿回一命
- 校友會幫賣水林地瓜 1天2萬斤
- 北市公車轉公車有優惠囉！ 今年7月起5幹線開辦
- 選黨主席拚總統大位？ 吳敦義這麼說...
- 台中流浪狗悲歌 18隻遭毒死
- 高麗菜一顆10元 埔鹽農14日開放採收
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前總座蔡錫津涉洩密 中石化余建松：罔顧公司拔擢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分