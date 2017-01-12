連3升 新台幣創逾1個月新高

2017-01-12 16:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯雙漲行情，新台幣匯率終場勁揚1.55角，以31.78元兌1美元作收，匯價連3升並創逾1個月新高，台北外匯經紀公司成交量亦放大至9.13億美元。

外匯交易員表示，外資大買台股並把資金匯入，成為今日股、匯大漲的重要推手，其中，加權指數攻克9400點關卡，新台幣升破31.8元價位。

新台幣今以31.770元開出，最高31.701元、最低31.790元，終場收31.780元。