股王撤資中國跑得快 年終傲視紡織業
2017-01-12 08:00
〔即時新聞／綜合報導〕紡織股王儒鴻全面撤資中國，移轉生產基地到越南等國，也突破整體紡織市場的不景氣，今年還可能發出約8個月的年終獎金。
綜合媒體報導，儒鴻2016年營收255.2億元，年減3.9％，還是比紡織業整體市場年稍好，在撤出中國之後，產能已轉向越南廠，產能穩定，新產能及新客戶陸續開出，預估今年營收獲利有機會重回2位數成長。
《工商時報》報導，雖然年營收略減，但獲利減幅逾 1成以上，所以年終獎金比去年略少，但還有8月以上。
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