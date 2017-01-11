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去年稅收2.2兆創新高 超徵1054億元

2017-01-11  16:17

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部下午公布去年12月全國稅收實徵淨額1165億元，較前年同月減247億元或17.5％；累計去年全年全國稅收2兆2020億元，為歷年最高，較前年增加671億元或3.1％，較預算數則超徵1054億元，已連續3年超徵。

財政部統計處副處長許瑞琳表示，去年12月全國稅收較前年同月減少，主要是土增稅因交易件數減少而大減139億元；營業稅也因營業人申請退稅、進口油品縮減及部分海關代徵稅款尚未入帳而減少96億元。

許瑞琳指出，去年全國稅收2億2020億元，較前年增加671億元，較預算數則超徵1054億元。其中，營所稅較前年增加456億元最多，地價稅增加227億元次之，綜所稅也增加197億元，遺產稅增加70億元，增與稅增加67億元，營業稅增加66億元，房屋稅也增加35億元。

不過，去年土增稅大減301億元，證交稅也減少112億元，顯示房市及股市交易仍然清淡。財政部表示，今年起「房地合一」稅制上路，加上經濟景氣疲弱，房地產易轉趨清淡。

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  • 財政部下午公布去年全國稅收2兆2020億元，創下歷年新高。財政部統計處副處長許瑞琳表示，去年稅收較預算數超徵1054億元，已連續3年超徵。（記者鄭琪芳攝）

    財政部下午公布去年全國稅收2兆2020億元，創下歷年新高。財政部統計處副處長許瑞琳表示，去年稅收較預算數超徵1054億元，已連續3年超徵。（記者鄭琪芳攝）

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