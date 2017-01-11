宜特去年營收23.42億元 年增15.94％創新高
2017-01-11 10:46
〔記者洪友芳／新竹報導〕電子檢測驗證廠宜特（3289）公佈去年12月合併營收約為2.04億元，年增11.81%、月增5.72%；去年全年營收23.42億元，年成長15.94%，創歷年新高。
宜特表示，由於驗證測試需求強勁，實質訂單增多，宜特為擴增產能與營運規模，繼11月份斥資3.56億元購入竹科啟碁約6087坪廠房後，12月份再以4.12億元標下約6072坪的矽品竹科廠，以因應未來5到10年車電檢測、先進製程、物聯網驗證的產能布局。
此外，宜特OTA（Over-the-Air；空中下載技術）無線訊號測試室，日前取得MIMO（多輸入多輸出）資質，成為亞太第一家由美國無線通訊和互聯網協會CTIA授權核可的MIMO OTA實驗室（CATL,CTIA Authorized Test Labs），將可協助客戶出具合格MIMO OTA測試報告書，取得認證。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 李玉璽誇吳心緹脾氣好 竟脫鞋讓她聞
- 最美的風景！20人不放手 合力抬車救出傷者
- 高市11測站紅色警戒 空氣品質達不健康
- 奧克蘭男網賽》2度搶7得手 盧彥勳逆轉俄漢
- NBA》熱火近10年最爛 球團啟動「全員兜售」
- 【愛讀書】 《小小城下町》
- 遼寧艦駛過台灣海峽 美：密切監視共軍
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體
- 奧萬大山櫻開兩成 春節盛開
- 取締闖紅燈少年騎士 警誤撞另一騎士遭起訴
- 羅浥薇薇／我記得
- 易肇事路口 五權西路、環中路口蟬聯冠軍
- 前蛇教頭吉布森 進大學美式足球名人堂
- 梅山梅花開5成 過年最佳賞花期
- 票房黑馬是這部！斷《星戰》連霸紀錄
- 強化監督律師！ 司法院列入8大司改議題
- 蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應
- 自由廣場》叛國與愛台
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- 1例1休衝擊？ 學校活動中心假日不出借
- 志工訓練與退場 民團促加強
- 尼加拉瓜總統就職 蔡英文坐奧蒂嘉妻旁
- 2017台北國際書展大獎公布
- 海倫清桃私宅大雜燴 祖先牌位搭木雕、小叮噹、鋼鐵人
- 彰南產業園區撤案 經部背書
- 北歐風味餐廳歇業變賭場 警深夜衝入逮10人
- 〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗
- 《職場跑跳碰》逆境讓人生加分
- 為了家庭將暫別桌球 福原愛感性向江宏傑告白
- 《徵文啟示》百工心願
- HBL》「雙山」開門喜 對手招架無力
- 助原民就業 土坂部落闢農園
- 「偶像界朴寶劍」超夯 ASTRO2月訪台
- 台鐵前處長收賄 被彈劾退休金照領
- 人倫悲劇！彰化老夫妻燒炭 1死1傷
- 李妍憬、運將互毆辱 雙雙被訴
- PaGamO免費玩打怪 寒假學英文新平台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宜特去年營收23.42億元 年增15.94％創新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分