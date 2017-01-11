宜特去年營收23.42億元 年增15.94％創新高

2017-01-11 10:46

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子檢測驗證廠宜特（3289）公佈去年12月合併營收約為2.04億元，年增11.81%、月增5.72%；去年全年營收23.42億元，年成長15.94%，創歷年新高。

宜特表示，由於驗證測試需求強勁，實質訂單增多，宜特為擴增產能與營運規模，繼11月份斥資3.56億元購入竹科啟碁約6087坪廠房後，12月份再以4.12億元標下約6072坪的矽品竹科廠，以因應未來5到10年車電檢測、先進製程、物聯網驗證的產能布局。

此外，宜特OTA（Over-the-Air；空中下載技術）無線訊號測試室，日前取得MIMO（多輸入多輸出）資質，成為亞太第一家由美國無線通訊和互聯網協會CTIA授權核可的MIMO OTA實驗室（CATL,CTIA Authorized Test Labs），將可協助客戶出具合格MIMO OTA測試報告書，取得認證。