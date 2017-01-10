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證交所系統出包 金管會：該負責的、就應該負責

2017-01-10  19:19

〔記者王孟倫／台北報導〕大立光（3008）昨天交易異常，盤中觸動22次「盤中瞬間價格穩定措施」，調查發現是台灣證券交易所之電腦系統出狀況，金管會回應，已要求證交所進行徹底檢討，「該負責的、就應該負責」，若有投資人提出損失求償，證交所也必須受理。

大立光昨天盤中觸動22次「盤中瞬間價格穩定措施」，是台股推動盤中熔斷機制以來首見。證交所今天下午召開記者會，坦言是價格穩定措施計算公式出包，並公開致歉。

金管會在第一時間也緊急與證交所聯繫，以掌握最新狀況。金管會證期局副局長周惠美說，證交所下午已回報是系統出包，因為過去沒有個股股價超過4千元，讓大立光在盤中一度超出系統可以承受的最大值。

不過，高股價的大立光，一張股票就要四百多萬元，有不少投資者是外資法人，換言之，若因為股價太高而導致電腦當機，是否會影響國際法人對台灣股市印象？

對此，周惠美強調，金管會已經要求證交所積極檢討及改進，如果在這次交易異常期間，影響相關投資人交易權益者，證交所就必須受理投資人求償請求。

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  • 對於大立光盤中交易出現異常，金管會證期局副局長周惠美表示，證交所該負責就必須要負責。（記者王孟倫攝）

    對於大立光盤中交易出現異常，金管會證期局副局長周惠美表示，證交所該負責就必須要負責。（記者王孟倫攝）

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相關關鍵字： 交易異常 台灣證券交易所 大立光 盤中瞬間價格穩定措施 金管會
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標題：證交所系統出包 金管會：該負責的、就應該負責


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