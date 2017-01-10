2017台北國際電玩展 首座實境密室逃脫曝光

唯晶數位2017電玩展設計圖曝光，打造全台首座《霹靂江湖》實境密室逃脫（記者張慧雯攝）

2017-01-10 12:28

〔記者張慧雯／台北報導〕台北電玩展即將開跑！唯晶數位（WeGames Corporation）今（10）日宣布，帶領旗下超人氣遊戲《霹靂江湖》、《霹靂無敵》、《三國戰紀OL》及兩款全新手遊《鬥牛》、《天際奇兵》前進「2017台北國際電玩展」，重金打造出最具娛樂感的「唯晶數位手遊概念館」。

唯晶數位攤位針對「2017台北國際電玩展」規劃多樣趣味互動活動，首次替旗下經典手遊《霹靂江湖》，打造實境密室逃脫《霹靂江湖：英雄古墓》互動體驗館，設置充滿懸疑情境的關卡場景，擁有專業的道具與機關，邀請玩家及霹靂粉絲一同前來腦力激盪，合力破解謎團重重的古墓，將重生的毀滅之神─棄天帝再次封印。現場有精彩好玩的密室逃脫外，玩家們還可以親眼目睹全台僅有一尊的2公尺高「素還真」紙模型，由享譽國際的紙模型達人陳文泰先生，耗費數月細心創作出來的藝術品，將台灣最強文創IP與紙藝術完美結合！

為慶祝唯晶數位進駐「2017台北國際電玩展」，並回饋玩家長期熱情支持，唯晶數位旗下遊戲《霹靂江湖》、《霹靂無敵》、《三國戰紀OL》、《星之島喵喵》等將與玩家一起同慶年度盛會，展覽期間天天登入送、好禮拿不完！現場不但將舉辦創意闖關贈禮活動，更加碼發送遊戲限量「賀年禮」，於2017年1日20起至1月24日電玩展活動期間，還有超值福袋獨家販售。