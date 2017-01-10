勞方要求轉換金22億 興航：若有就不必解散

2017-01-10 10:58

〔記者王憶紅／台北報導〕興航執行長劉東明表示，多次勞資協商未果，主要是根據員工要求的金額加起來，興航要付出22億元，興航若有22億元，興航也不需要解散。

劉東明指出，興航是消滅的公司，而宣布消滅至今，勞資協商已有8次，員工對公司的要求可以理解，但因為2方訴求不同，所以多次未有結論，而根據勞工的訴求，轉換資金則需要達22億元，若有22億元，興航就不必宣布解散。

興航今早舉行記者會，董事長林明昇與劉東明以及2名律師共同出席。

復興航空聲明稿全文如下：

復興航空表示，農曆年將屆，為感謝所有同仁一路以來的付出，儘管公司已面臨解散，除了已發放的勞基法法定資遣費，及勉力為同仁爭取的董事會優於勞基法方案，更將進一步在股東會中爭取為每位同仁加發年終獎金新台幣一萬元，聊表賀年心意。

復興航空於11月22日宣布解散之初，董事長林明昇即宣布，「依法負責，全力保障員工權益。」目前已完成全體員工法定資遣費發放，另為求進一步照顧員工，除主動匯入1.45億元提高信託專戶資金水位，興航全體員工因此可在「優於勞基法」的優異條件下，獲得60天工資的薪資優遇方案。

舉例來說，如月薪為3萬餘元之員工，除資遣費外，依最新方案可獲得近8萬元。如月薪為5萬元之員工，除資遣費外，依最新方案可獲得11萬元。

復興航空感謝行政院勞動部與台北市勞動局的指導，協助興航捍衛員工權益。

對於企業工會於勞資協商期間多次激烈的抗爭行動，興航尊重其意見的陳述與表達，但對於肢體攻擊與製造恐懼，甚至對各機構造成行政業務之不便，復興航空慎重表示完全無法接受。尤其對於工會要求「僅針對工會會員提供50至30萬元行政補償」的差異性訴求，獨厚工會會員，犧牲整體員工的權益，有違公司照顧全體員工之初衷、底線與責任，表示無法理解與認同。

對於員工權益，復興航空的立場明確，公司的初衷，是照顧「所有」員工，公司的底線，是照顧「所有」員工，公司的責任，是照顧「所有」員工，這些員工，包括繼續為旅客辦理退票的同仁，繼續為所有員工保全資產、維護資產、處理薪資的員工。

復興航空重申，「依法全力負責，照顧全體員工」的初衷，絕不改變。正因為珍惜員工，方在面臨解散之際，仍勉力為員工專戶再補充了1.45億元資金。全體員工不需透過債權順位排序，董事會優遇方案與年終獎金一萬元，皆可望確保，並於勞資協商完成及股東會決議後，匯入個別帳戶。